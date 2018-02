Seleção: Ronaldo já chegou ao Rio Artilheiro da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, com nove gols, o atacante Ronaldo, do Real Madrid, desembarcou nesta segunda-feira no Rio para se apresentar à equipe nesta terça, para as partidas contra a Bolívia, dia 9, em La Paz, e a Venezuela, dia 12, em Belém. No retorno ao País, o craque não escondeu a felicidade pelo momento que passa, manifestou o desejo de voltar a marcar pelo Brasil, disse estar ciente de que não tem vaga assegurada na equipe e ainda foi taxativo: ?pedir dispensa nunca mais!? ?Nunca tive cadeira cativa na seleção e acho que ninguém tem. Acho que depende do momento de cada jogador?, frisou Ronaldo, ao ser indagado sobre a possibilidade de precisar disputar a vaga no time titular contra os atacantes Adriano, da Internazionale, de Milão, e Robinho, do Real Madrid. Ronaldo também se mostrou empolgado pela sua atual fase no Real Madrid. Apesar de o time espanhol não estar liderando a tabela de classificação do campeonato, o atacante é o artilheiro da equipe madrilenha, com cinco gols, um a menos que os líderes da disputa: Eto?o, do Barcelona, e Villa, do Valência. ?Espero que agora os gols voltem a sair pela seleção?. O artilheiro não se esquivou de comentar sobre seu pedido de dispensa da Copa das Confederações. Bem-humorado contou que depois da confusão causada ? quando chegou a ser dispensado de jogos eliminatórios por não querer participar da competição ocorrida em junho, na Alemanha, sob a alegação de que precisava tirar férias ? nem em pensamento imagina não atuar pelo Brasil. ?A única vez que pedi para sair de alguma coisa deu uma confusão danada. Não tenho a intenção de pedir para nada mais?, frisou Ronaldo. ?Além do mais, a gente precisa treinar para a Copa do Mundo porque não teremos muitas oportunidades de fazer amistosos.?