Seleção saiu da Alemanha e já está a caminho do Brasil A seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo 2006 - e foi eliminada após a derrota por 1 a 0 a França no último sábado - já está a caminho do Brasil. Neste domingo à noite (horário da Alemanha) alguns jogadores e a comissão técnica embarcaram nos vôos de volta para o País. No primeiro vôo (Varig RG8741, de carreira), com destino a São Paulo, estão Luisão, Mineiro, Ricardinho, Robinho, Cicinho, Cris, Fred, Rogério Ceni, Cafu e Gilberto Silva, além do preparador físico Moraci Sant´Anna e parte da comissão técnica. O avião partiu atrasado de Frankfurt - estava previsto para decolar às 22h05 (da Alemanha, 17h05 do Brasil). Na chegada ao aeroporto, os jogadores desceram do ônibus e entraram numa área reservada, de onde foram direto para o avião. As exceções foram Gilberto Silva, que chegou atrasado, fez o check-in, tirou algumas fotos e foi direto para o avião; e Mineiro, o único que passou pelo saguão e parou para falar com a imprensa. O jogador fez uma avaliação positiva da experiência, mantendo a opinião de que sua entrada talvez não fizesse diferença ao time no jogo. "Foi uma grande experiência para mim. O jogo foi uma fatalidade e a seleção tinha plenas condições de ganhar o título, mas não estava inspirada naquele dia", disse. Este vôo tinha chegada prevista no Aeroporto Internacional de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, para as 5h30 desta segunda-feira (horário de Brasília). O outro avião parte com destino rumo ao Rio de Janeiro e sua decolagem estava prevista para às 1h30 (da Alemanha) já de segunda-feira. É nele que vai a outra parte da comissão técnica, com Parreira, Zagallo, Américo Faria e o lateral-esquerdo Gilberto, que ficaram numa área reservada esperando o momento do embarque. O vôo RG8779, também da Varig, tem chegada prevista para às 9h30 da manhã na capital fluminense. Quem não está nos aviões é porque já definiu seu destino e foi para outros lugares - casos de Ronaldo, Roberto Carlos, Adriano, Ronaldinho, etc. Muitos ficaram pela Europa mesmo.