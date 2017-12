Seleção se apresenta em Teresópolis O técnico Luiz Felipe Scolari demonstrou otimismo ao desembarcar nesta segunda-feira pela manhã no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no início de seu trabalho na seleção brasileira. ?Teremos um tempo ótimo para treinamento?, disse ele, referindo-se ao período de preparação que a equipe deverá fazer a partir desta segunda na Granja Comary, em Teresópolis. O Brasil enfrenta o Uruguai dia 1º de julho, em Montevidéu, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Logo depois de desembarcar no Rio, o treinador seguiu para Teresópolis. Também se apresentaram pela manhã no Rio, o volante Fábio Rochemback, o meia Alex e o atacante Romário. A maioria dos jogadores que atuam no exterior - entre eles Rivaldo e Roberto Carlos - se apresentam na quarta-feira. A exceção ficou para os atacantes Jardel e Élber. Os dois estavam de férias no Brasil e por isso se integraram ao grupo junto com os demais jogadores. A apresentação de Rivaldo, porém ainda não está certa. O Barcelona não quer liberar o atleta esta semana.