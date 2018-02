Seleção se apresenta nesta quarta A seleção brasileira começa a se preparar nesta quarta-feira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O grupo se apresentará na hora do almoço e à tarde fará seu primeiro treino na Granja Comary, em Teresópolis. Domingo o time enfrentará a Bolívia em La Paz e quarta-feira encerrará sua participação recebendo a Venezuela em Belém. Com o time já classificado para a Copa, a única expectativa é saber como o técnico Carlos Alberto Parreira vai montar o ?quadrado mágico? agora que terá os ?cinco fantásticos? disponíveis pela primeira vez. Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano e Robinho estão convocados e nenhum deles está suspenso. Depois da vitória sobre o Chile na rodada passada por 5 a 0 ? que garantiu a presença do Brasil na Copa da Alemanha ?, em que Ronaldinho Gaúcho não jogou por estar suspenso, o treinador disse que assim que tivesse os cinco craques à disposição definiria qual deles iria para o banco ? ele já deixou claro que não existe a mínima possibilidade de escalar todos juntos desde o início de uma partida. Além de definir a formação do quarteto, Parreira também vai decidir como montará o time para as duas partidas. Ele convocou 26 jogadores ? quatro a mais do que costuma chamar ? e pretende aproveitar o jogo contra os bolivianos para observar jogadores que normalmente são reservas. A idéia é usar a mesma estratégia que a Argentina utilizou quando jogou na altitude de 3.600 metros da capital boliviana. Na ocasião, o técnico José Pekerman levou um time cheio de reservas para La Paz e deixou as estrelas treinando em Buenos Aires para o jogo da rodada seguinte, contra a Colômbia.