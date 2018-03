Seleção se esconde na chegada a Assunção A seleção brasileira já está em Assunção, onde enfrenta o Paraguai na quarta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Com um esquema de segurança rigoroso, os jogadores do grupo de Parreira não tiveram contato nem com os torcedores e nem com a imprensa. Prefiriram a reclusão e o repouso. O vôo da delegação brasileira chegou ao Paraguai com quase duas horas de atraso. Um ônibus esperava o grupo dentro da pista do aeroporto, de onde eles seguiram direto para o hotel, frustrando alguns torcedores que esperavam ter algum contato com os ídolos brasileiros. Na chegada ao hotel, os jogadores novamente foram protegidos por forte esquema de segurança, impedindo o acesso dos jornalistas. Todos seguiram diretamente para os quartos, para descansar. Mesmo porque, a maioria veio da Europa e passou a noite inteira no avião. O técnico Carlos Alberto Parreira irá comandar apenas um treino antes do jogo com o Paraguai. Será na tarde desta terça-feira, no estádio Defensores del Chaco, justamente o local do confronto que vale a liderança das Eliminatórias - os paraguaios são líderes, com 9 pontos, um a mais do que os brasileiros.