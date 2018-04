Seleção se mostra confiante para jogo contra a Argentina

RIO - Os jogadores da seleção brasileira que se apresentaram nesta segunda-feira no Rio de Janeiro se mostraram tranquilos e confiantes para a partida de sábado contra a Argentina, fora de casa, válida pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2010.

"Vai ser difícil, mas vamos entrar para ganhar", afirmou o goleiro Júlio César, da Inter de Milão, que compareceu a um ato promocional organizado por um dos patrocinadores da seleção junto com Felipe Melo, Juan, Lúcio e Adriano.

Júlio César também expressou seu desejo de que o técnico da seleção argentina, o ex-craque Diego Armando Maradona, "não seja tão brilhante no sábado, como treinador, como foi quando era jogador".

O goleiro minimizou a importância das palavras de Maradona, que disse que o elenco argentino é melhor do que o brasileiro na atualidade.

"A provocação sempre vai existir em um jogo entre Argentina e Brasil, mas é no campo que se deve demonstrar o que se trabalhou", acrescentou o zagueiro Lúcio, também da Inter de Milão, capitão da equipe comandada pelo técnico Dunga.

Um dos jogadores mais solicitados durante o evento foi o atacante Adriano, do Flamengo, que não vestia a camisa da seleção desde os jogos contra Equador e Peru, no final de março. O jogador aproveitou para agradecer o treinador por sua convocação e por seu "enorme carinho".

"Esta partida é muito importante para mim, sei da responsabilidade que tenho e da importância da seleção hoje", apontou o atacante, o artilheiro dentre os jogadores convocados por Dunga para os dois próximos jogos, com 29 gols em 47 partidas pelo Brasil.

A seleção começa a treinar na Granja Comary nesta terça-feira, em preparação para os jogos contra a Argentina, em Rosário, e contra o Chile, em Salvador, no dia 9.

Depois de 14 rodadas, o Brasil é o atual líder das Eliminatórias Sul-americanas com 27 pontos, seguido do Chile, com 26, do Paraguai, com 24, e da Argentina, com 22.