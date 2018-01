Seleção se reúne à noite no aeroporto Os jogadores da seleção brasileira apresentam-se neste domingo, às 21h30, no Aeroporto de Congonhas, para iniciar a preparação para o jogo com o Peru, na quarta-feira, às 21h45, no Morumbi. O Brasil precisa vencer para voltar a ficar em situação confortável na tabela das eliminatórias para a Copa de 2002. Um empate ou uma derrota provocaria nova crise na comissão técnica, mas esta possibilidade é desconsiderada pelo técnico Emerson Leão. De Congonhas, o grupo segue de ônibus para Jarinu, onde se concentra em um hotel fazenda de propriedade de um amigo do treinador. "O local é ótimo, vai agradar a todos", garantiu Leão. O treino de amanhã de manhã não será aberto à imprensa, o que representa uma novidade no trabalho da seleção. À tarde, porém, o acesso será liberado aos repórteres. A torcida de Leão neste fim de semana é para que os convocados não se machuquem nos jogos dos campeonatos estaduais. O treinador, de qualquer forma, guarda uma lista reserva de poucos nomes para o caso de alguma eventualidade. Do exterior, chegam à noite os zagueiros Lúcio (Bayern Leverkusen), Edmílson (Lyon) e o meia Vampeta (Paris Saint-Germain). Na terça-feira estão programados dois novos treinos.