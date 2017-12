Seleção se reúne quinta-feira na Europa A seleção brasileira se reúne quinta-feira na Europa, de onde segue para o Oriente Médio, local dos dois últimos amistosos do ano. No sábado, o Brasil enfrenta os Emirados Árabes, na cidade de Abu Dhabi. E depois, na outra terça, joga contra o Kuwait All Star, na capital do Kuwait. Mas a viagem da seleção será fragmentada. Na noite de quarta-feira, deixam São Paulo os jogadores Cicinho, Gustavo Nery e Ricardinho, além do preparador físico Moraci Sant?Anna. No mesmo dia, saem do Rio o treinador Carlos Alberto Parreira e o restante da comissão técnica. Esses dois grupos seguem, separadamente, para Frankfurt, na Alemanha, onde os demais jogadores convocados - todos do futebol europeu - devem se apresentar na tarde de quinta-feira. Aí, já com Dida, Julio Cesar, Cafu, Edmílson, Juan, Lúcio, Luisão, Roque Júnior, Roberto Carlos, Emerson, Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Zé Roberto, Robinho, Adriano e Fred na delegação, a seleção embarca para os Emirados Árabes. No sábado, no Zayed Sports City Stadium, o Brasil enfrenta a seleção dos Emirados Árabes às 15h30 (horário de Brasília). Depois, na terça-feira da semana que vem, encara o Kuwait All Star no Kuwait Sporting Club Stadium, também às 15h30 (horário de Brasília).