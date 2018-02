Seleção segue amanhã para o Chile A seleção brasileira embarca direto de Belo Horizonte, nesta quinta-feira, às 15 horas, para Santiago, onde no domingo enfrenta o Chile pelas Eliminatórias de 2006. Gilberto Silva, suspenso pelo segundo cartão, não pôde enfrentar a Argentina nesta quarta-feira, mas tem esperança de voltar ao time contra os chilenos. Carlos Alberto Parreira disse antes do jogo no Mineirão que não pretendia convocar outros jogadores para levar a Santiago. Na capital chilena, a seleção volta a treinar apenas na tarde de sexta. Mas Parreira só definirá o time no sábado. O técnico depende de uma série de avaliações do médico José Luís Runco e do preparador físico Moracy Sant?Anna para eleger os titulares. O plano de Parreira é de escalar os jogadores menos desgastados. A maioria dos atletas continua reclamando de dores musculares. É por isso que Gilberto Silva tem esperança de iniciar a partida no domingo. Afastado do time titular nos amistosos contra a Hungria, França e Catalunha, o volante do Arsenal garante que não sofreu o mesmo desgaste que seus companheiros. "Em termos físicos estou muito bem. Quero recuperar o meu lugar na seleção. Quando um jogador sai do time por ter sido suspenso, naturalmente retorna na partida seguinte depois de cumprir suspensão. É o meu caso, mas sei que na seleção não é bem assim. Quero provar ao Parreira que estou em condições de voltar a ser titular", disse Gilberto Silva. Com Gilberto Silva liberado para jogar, Parreira volta a ter opções para a zaga. Edmílson, que jogará de volante contra a Argentina, pode atuar de zagueiro no caso de uma emergência. Desde que Luisão foi cortado, o técnico passou a ter apenas três zagueiros no grupo: Juan, Roque Júnior e Cris. O problema é que Edmílson, exercendo a função de volante, jogou muito bem nas últimas partidas da seleção brasileira. Se não for necessário deslocá-lo para a zaga, dificilmente Parreira vai tirar Edmílson da posição de volante para Gilberto Silva retornar ao time. "O Edmílson vem se saindo muito bem. Mas o Parreira está me observando bem nos treinos. Desde o dia 18 de maio este grupo está junto. O técnico teve todas condições de observar o desempenho de cada um. Tive tempo para mostrar que posso voltar ao time. Agora quem decide é o treinador", revelou Gilberto Silva. Parreira não tem pressa para definir a seleção que enfrenta os chilenos. Prevenido, ele havia convocado 24 jogadores para esses dois jogos das Eliminatórias. Perdeu o goleiro Marcos, o zagueiro Luisão e o atacante Ronaldinho Gaúcho, os três por contusões, e mesmo assim não convocou nenhum outro. "Temos muitas alternativas para todos os setores do time. Não havia necessidade de chamar outros jogadores. Temos aqui um grupo de muita qualidade, com capacidade para exercer até três funções cada um", explicou o técnico da seleção brasileira. Depois da partida contra o Chile, a seleção brasileira será dispensada por 15 dias, quando a comissão técnica retomará os trabalhos de preparação para a Copa América - de 6 a 25 de julho - no Peru. Será outro jogo de xadrez para armar a equipe. A maioria dos jogadores que atua na Europa, base da seleção, pediu para não disputar a competição sul-americana. Parreira também não quer convocar mais que dois jogadores de clubes brasileiros para não dar prejuízos aos times no Campeonato Brasileiro, que não será paralisado durante a Copa América.