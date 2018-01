Seleção segue para o Beira-Rio A Seleção Brasileira deixou o hotel onde ficou concentrada desde ontem e seguiu há pouco para o estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, onde logo mais às 16 horas, enfrenta o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. A equipe do técnico Carlos Alberto Parreira encara o jogo como decisão já que uma vitória praticamente garante a vaga para o Mundial da Alemanha. Por conta disso, o treinador montou uma equipe bastante ofensiva. A equipe deverá jogar com Dida; Belletti, Lúcio, Roque Jr e Roberto Carlos; Emerson, Zé Roberto,Kaká e Ronaldinho Gaúcho; Adriano e Robinho. CAPITÃO - Com a ausência de Cafu - que cumpre suspensão automática - Parreira escolheu o lateral Roberto Carlos para ser o capitão do time na partida de hoje. O Brasil viaja ainda neste domingo para a Argentina, onde na quarta-feira enfrenta a Argentina, também pela Libertadores.