Seleção: seguranças impõem silêncio A relação da seleção brasileira com os torcedores continua confusa. Neste domingo, por exemplo, o público foi liberado para assistir ao treino da equipe com uma severa determinação dos seguranças do Centro de Treinamento do Atlético-PR, em Curitiba. "Quieto, sem vaia, sem barulho e sentado", ordenou um deles para o pequeno Rodrigo Santiago, de 8 anos, que foi prestigiar o time de Felipão com dois primos mais velhos, Ricardo, de 13 anos, e Rodolfo, de 14. Bastou Rivaldo desperdiçar um gol no trabalho tático para que houvesse uma manifestação na arquibancada do CT. Eram gritos secos, em forma de lamentação. Os seguranças, então, entraram novamente em ação e, a partir desse episódio, os torcedores, não mais que 200, passaram a assistir ao treino calados. "Isso é uma bobagem, se a gente estivesse xingando ...", protestou Marcelo Ribeiro, de 23 anos, que estava com a camisa da seleção. Antes do treino, o técnico Luiz Felipe Scolari reuniu os atletas no centro do campo para uma preleção de 15 minutos. Gesticulou bastante e mais uma vez pediu o máximo de empenho possível na partida contra o Paraguai, na quarta-feira. O treinador também falou sobre tática de jogo. "Quer que pressione a saída de bola. Isso vai ser essencial para o time", contou Vampeta, reserva no time. Sem conversa - Pelo terceiro dia consecutivo, Luiz Felipe Scolari não deu entrevistas, mas reuniu a imprensa para fazer um pronunciamento, sem direito a nenhuma pergunta. Pediu que os repórteres passassem a tratar a seleção com "o mesmo carinho" com que teriam sido tratados por seus pais. Acrescentou que os treinos até o confronto com o Paraguai vão ser dosados. "Agora não podemos exigir mais nada do grupo", justificou. Neste domingo, Dia dos Pais, Scolari recebeu um arranjo de flores (estrelitzias) dos jogadores, numa iniciativa da assessora de Imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ana Lúcia Rangel.