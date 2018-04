Seleção sem Romário divide opiniões Romário não tem jeito. Mesmo sem ter sido convocado pelo técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, para a partida amistosa contra a Bolívia, dia 31, em Goiânia, o "Baixinho" se tornou (só para variar) o protagonista das discussões. A bem da verdade, pouco se ouviu falar sobre os jogadores chamados. O ponto principal dos debates após o anúncio da lista foi a ausência do atacante vascaíno. Há diversas argumentações para esse caso. Segundo Scolari, suas convocações obedecem critérios técnicos. Nesse caso então, como justificar o esquecimento de Romário? "Meu Deus, se não bastasse a história dele, basta olhar para a realidade. Trata-se do artilheiro do último Campeonato Brasileiro, que terminou a um mês", afirmou o ex-jogador do Santos, Clodoaldo Tavares Santana, um dos destaques da seleção na conquista do tricampeonato na Copa do Mundo do México, em 1970. O eterno volante do Santos enfatizou que é amigo pessoal do treinador da seleção, mas não consegue entender a decisão. Para ele, relacionar a ausência de Romário a sua idade (35 anos) não faz sentido. "Dentro do campo ele continua provando que faz bem aquilo que se espera dela, que são gols. Porém, é necessário sempre respeitar a decisão do técnico. Afinal de contas, ele deve ter motivos para agir assim." Outra especulação diz respeito ao contrato que o atleta tem com a Coca-Cola. A empresa é concorrente direta da Ambev, detentora da marca Guaraná Antártica e patrocinadora da seleção brasileira. "Quando convoco, eu não me preocupo se esse ou aquele jogador tem contrato com essa ou aquela empresa. O que conta é a produção no campo", disparou Scolari. Mesmo reconhecido como um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro, Romário não é unanimidade. De acordo com o ex-meia do Palmeiras e da seleção brasileira da Copa de 1950 Jair da Rosa Pinto, o atacante deveria se contentar em atuar pelo Vasco. Seu maior problema seria a personalidade controversa. "Coitado, ele é mal visto com todos os treinadores", disse o ex-atleta. "Mas foi ele mesmo quem criou esses problemas por causa da imagem dele na seleção. Tenho certeza de que o Felipão não vai chamá-lo e eu também não chamaria. Acho que deve ficar no Vasco." Jeitão - A idéia de Jair é compartilhada por outro jogador que sabe muito bem o que está envolvido nos bastidores da seleção brasileira. Segundo o titular do Brasil nas Copas de 1986 e 1990, Careca, é possível que exista algum tipo de atrito entre o jogador e o treinador. "Acredito que seja algo particular", comentou. "Ele (Romário) é matador, por isso não acredito naquela versão de contar com ele somente em 30 minutos. No entanto, é sincero e fala logo na cara quando não gosta de alguém. E sabe como é, a verdade dói." Existem também aqueles que se identificam com a situação. O "Furacão" da Copa do México, Jairzinho, garantiu que viveu uma história parecida em 1978. Na época, ele era o artilheiro do País pelo Cruzeiro. Mesmo assim, não foi à Argentina. "O Coutinho (treinador) não me levou porque dizia que eu estava velho. Isso aos 29 anos. Acabei jogando até os 40. Se o Romário tiver condição física na hora da Copa, não vejo motivo para não levá-lo."