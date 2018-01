Seleção: só falta Ronaldinho Gaúcho O atacante Ronaldinho Gaúcho é o único dos 22 jogadores da seleção brasileira que ainda não se apresentou ao técnico carlos Alberto Parreira na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O jogador - que atuou pelo Barcelona na noite desta terça-feira - deverá se juntar aos companheiros na noite de hoje. Depois de se apresentarem ontem à tarde no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, os jogadores e membros da Comissão Técnica chegaram à noite na concentração. O zagueiro Roque Júnior chegou pouco antes das 20h. Duas horas depois, foi a vez dos quatro atletas do Milan - Dida, Cafu, Kaká e Rivaldo. O grupo só estará completo, no entanto, na noite de hoje. Parreira comandará os treinamentos na Granja Comary até a manhã de sexta-feira. A viagem para Barranquilla está marcada para às 15 horas do dia 5.