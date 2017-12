Seleção só volta a jogar em março A seleção brasileira fechou o ano neste sábado e só volta a jogar em março, provavelmente contra a Bélgica, em Bruxelas. Será o último amistoso sério antes da estréia na Copa. Neste jogo, Carlos Alberto Parreira deve fechar o grupo dos 23 jogadores que irão ao Mundial da Alemanha. O treinador garantiu que a lista ainda está aberta, apesar das poucas dúvidas que tem para definir a convocação. Em dezembro, depois do sorteio dos jogos da Copa do Mundo ? dia 9 em Leipzig, na Alemanha ?, a comissão técnica da seleção brasileira deve apresentar a programação oficial que o time cumprirá até o final do Mundial ? dia 9 de julho. No projeto elaborado por Parreira e o supervisor Américo Faria, a seleção deve se apresentar no dia 20 de maio para os treinamentos, na Áustria ou na Suíça. Serão pelos menos 15 dias de preparação antes de embarcar para a Alemanha ? na segunda semana de junho. Na Alemanha, o Brasil deve ficar em um hotel exclusivo, próximo de Dortmund, até a estréia na Copa do Mundo, prevista para o dia 13, em Berlim, se for cabeça-de-chave do grupo F como anunciou o Comitê Organizador do Mundial. O segundo jogo será em Munique e o terceiro, fechando a primeira fase, em Dortmund. Se o Brasil classificar-se em primeiro da chave, disputará as oitavas-de-final novamente em Dortmund. Daí a preferência da CBF por esta cidade como base do time. A CBF ainda não divulgou em que cidade o Brasil montará a sua base. Na sexta-feira, o diário alemão Bild revelou que a seleção brasileira ficará em uma pequena cidade, a nove quilômetros de Dortmund, de 80 mil habitantes. O Bild, o jornal de maior tiragem na Alemanha, garantiu que os pentacampeões se hospedarão no Hotel Castrop-Rauxel, que desembolsaria cerca de US$ 600 mil para abrigar a seleção. O Hotel Castrop-Rauxel está a nove quilômetros de Dortmund e a 73 quilômetros de Colônia, cidade que deve receber pelos menos quatro mil brasileiros, como divulgou recentemente o Comitê Organizador da Copa. A CBF, além de Dortmund, recebeu convites de Leverkusen, próximo de Colônia, e de Munique para hospedar a seleção brasileira.