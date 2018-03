Seleção sofre nova baixa: Belletti A Seleção Brasileira que enfrenta o Paraguai dia 31 de março, em Assunção, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, sofreu mais uma baixa nesta sexta-feira. O lateral-direito Belletti, do Villareal, da Espanha, foi cortado por contusão. Para a vaga, o técnico Carlos Alberto Parreira decidiu convocar o lateral Maicon, do Cruzeiro. Maicon esteve na seleção brasileira pré-olímpica. Antes de Belletti, Parreira já havia perdido o meia Kléberson (Manchester United), também por contusão. Para esta vaga, no entanto, ele não chamou nenhum substituto.