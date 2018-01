Seleção sofre nova baixa: Roque Junior O zagueiro Roque Junior é a mais nova baixa da Seleção Brasileira que no dia 9 de fevereiro enfrenta Hong Kong em uma partida amistoso. O jogador do Bayer Leverkusen está no Brasil onde pretende fazer o trabalho de recuperação. O técnico Carlos Alberto Parreira decidiu não convocar nenhum outro jogador para a posição. Na segunda-feira, o treinador já havia chamado o zagueiro Anderson, do Corinthians, para a vaga do atacante Adriano (Inter de Milão), que havia sido cortado também por contusão. Veja a lista de convocados para o amistoso em Hong Kong: Goleiros Julio Cesar (Flamengo) Gomes (PSV Eindhoven) Zagueiros Juan (Bayer Leverkusen) Lúcio (Bayern de Munique) Luisão (Benfica) Anderson (Corinthians) Laterais Cafu (Milan) Belletti (Barcelona) Roberto Carlos (Real Madrid) Gilberto (Hertha Berlim) Meio-campo Renato (Sevilla) Emerson (Juventus) Juninho Pernambucano (Olympique Lyon) Zé Roberto (Bayern de Munique) Elano (Santos) Júlio Baptista (Sevilla) Alex (Fenerbahçe) Diego (Porto) Atacantes Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) Robinho (Santos) Ronaldo (Real Madrid) Luis Fabiano (Porto) Ricardo Oliveira (Real Bétis)