Seleção sub-17 cai por 4 a 3 para a Inglaterra na Granja Comary

Já pensando no Sul-Americano do ano que vem, a seleção brasileira sub-17 recebeu nesta quarta-feira, na Granja Comary, a Inglaterra para um amistoso. O jogo foi repleto de gols, mas quem levou a melhor acabou sendo o time visitante, que saiu de campo com o triunfo por 4 a 3.

A seleção que entrou em campo foi toda formada por jogadores que nasceram em 2001, que se juntarão àqueles nascidos em 2000 para representar o Brasil no Sul-Americano da categoria no Chile. Esta também deverá ser a base para o Mundial da Índia, também em 2017.

Apesar da derrota, o Brasil até saiu na frente com o são-paulino Vitor, aproveitando cruzamento da esquerda. O empate inglês não tardou a sair. A história se repetiu ainda no primeiro tempo, com Vitor marcando mais uma vez, mas os adversários chegando à igualdade na sequência, aproveitando erro na saída de bola brasileira.

No início do segundo tempo, foi a vez dos ingleses errarem e Julio Vitor, do Rio Branco-SP, ficar sem goleiro para marcar. Mas o Brasil não sustentou a vantagem, levou dois gols na sequência e saiu de campo derrotado.

O técnico Guilherme Dalla Déa aproveitou para testar o elenco. O Brasil atuou nesta quarta com: Matheus Queiroz (Yuri Batista); Luiz Gustavo (Rian), João Victor (Fábio), Lucas Fasson (David) e Luan; Caíque, Vitor (Gustavo), Wallace (Ruan), Yuri Oliveira (Julio Vitor) e Rodrigo Araújo (Jefferson); Marcos Paulo.