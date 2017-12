Seleção Sub-17 confia nos gols de Evandro A vitória da seleção brasileira Sub-17 por 3 a 0 sobre os Estados Unidos, domingo, pelas quartas-de-final do Mundial da categoria, que está sendo disputado na Finlândia, não apenas confirmou o favoritismo do Brasil ao título como revelou mais um jovem goleador brasileiro: Evandro Roncatto, do Guarani. Nesta quarta-feira, às 11 horas (de Brasília), em Tampere, o Brasil enfrenta a Colômbia, pela semifinal do torneio - a Argentina disputa a outra vaga na final com a Espanha. Com o gol marcado contra os norte-americanos - o último da partida -, Evandro Roncatto chegou à vice-artilharia da competição com quatro gols, ao lado do ganês naturalizado norte-americano Freddy Adu e do colombiano Carlos Hidalgo - e apenas um atrás do português Manuel Curto. Após as quartas-de-final, apenas o colombiano permanece na disputa. Mas o Brasil não depende apenas de Roncatto para chegar à final do Mundial. Abuda, que já jogou no time principal do Corinthians, e Ederson já marcaram duas vezes. Léo, Leonardo, Thyago e Arouca têm um gol cada. Nesta segunda, a polícia finlandesa já havia encontrado a maioria dos 13 jogadores da seleção de Serra Leoa que permaneceram na Finlândia após a eliminação no Mundial. Provavelmente, eles pretendiam pedir asilo político no país. ?Por enquanto, ainda não conversamos com eles para saber quais as intenções de ficar aqui", disse o porta-voz do órgão, Taito Haara.