Seleção Sub-17 conquista título mundial Com um gol do zagueiro Leonardo aos sete minutos da etapa inicial, a seleção brasileira derrotou a Espanha por 1 a 0, neste sábado, e conquistou pela terceira vez (os outros dois foram em 1997 e 1999) o título do Mundial Sub-17, disputado no Toolo Stadiom, em Helsinque, na Finlândia, diante de dez mil pagantes. A Argentina ficou em terceiro depois de vencer a Colômbia nos pênaltis. Com uma excelente campanha - seis jogos e cinco vitórias -, a seleção brasileira conquistou o campeonato mundial invicta. Empatou com Camarões na estréia (1 a 1) e não parou mais de vencer: 5 a 0 em Portugal, Iêmen por 3 a 0, Estados Unidos também por 3 a 0, Colômbia por 2 a 0 e a Espanha por 1 a 0. Foram 15 gols e apenas um sofrido. Segundo o zagueiro Leonardo, autor do gol que valeu o título, a equipe da Espanha deu muito trabalho aos jogadores brasileiros. ?O time deles é excelente. Deram um sufoco na gente, mas felizmente prevaleceu a qualidade do futebol brasileiro?, comemorou. ?Formamos uma família e disputamos o jogo como se fosse o último de nossas vidas, corremos por todos e fomos recompensados com a vitória?, ressaltou o jogador que atua no Santos. Os campeões mundiais chegam ao Brasil neste domingo à noite.