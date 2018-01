Seleção Sub-17 estréia no Sul-Americano O Brasil estréia nesta sexta-feira no Campeonato Sul-Americano Sub-17. Em Maracaibo, na Venezuela, a equipe dirigida pelo técnico Nelson Rodrigues enfrentará a Bolívia às 22h10 (horário de Brasília) no jogo de abertura da competição - Venezuela e Paraguai farão a partida de fundo. A ESPN/Brasil transmitirá ao vivo. A grande atração da Seleção é o habilidoso meia Anderson, do Grêmio. Ele já é titular do time principal em seu clube, teve o salário aumentado de R$ 800 para R$ 40 mil e é apontado como o sucessor de Ronaldinho Gaúcho no Olímpico. O domínio brasileiro na competição é incontestável. Em 10 torneios disputados desde 1985, o Brasil foi campeão seis vezes (1988, 1991, 1995, 1997, 1999 e 2001). A Argentina ganhou duas vezes (1985 e 2003), a Bolívia levou em 1986 e a Colômbia ficou com o título em 1993. "Estamos muito bem preparados. Cumprimos todo o planejamento e estamos em condição de fazer um grande torneio", disse o técnico Nelson Rodrigues. Os dois primeiros colocados de cada chave se classificarão para o quadrangular final, em que todos jogarão contra todos. O campeão e o vice estarão garantidos no Mundial que será disputado no Peru entre 16 de setembro e 2 de outubro. O Brasil entrará em campo com a seguinte escalação: Felipe (Santos), Leyrielton (Goiás), Sidnei (Internacional), Samuel (Atlético Mineiro) e Marcelo (Fluminense); Roberto (Guarani), Denílson (São Paulo), Kerlon (Cruzeiro) e Anderson (Grêmio); Igor (Corinthians) e Ramón (Atlético Mineiro). A primeira rodada terminará no sábado com dois jogos válidos pelo Grupo 1: Colômbia e Chile; Uruguai e Argentina. Todos os jogos do torneio serão disputados em Maracaibo, que fica a 745 quilômetros de distância da capital Caracas.