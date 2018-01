Seleção sub-17 estuda time francês Um dia depois da goleada sobre Trinidad e Tobago por 6 a 1, a seleção brasileira começa a se preparar para a partida de domingo contra a França, pelo Mundial Sub-17. No Mundialito disputado no início do ano no País, a seleção brasileira venceu por 1 a 0. ?Eles trouxeram para o Mundial alguns jogadores novos, mas os franceses não fizeram grandes modificações no grupo. Numa hora dessas não podemos pensar em outro resultado que não a vitória?, avaliou o técnico Sérgio Farias, que deverá comandar um treino com o grupo amanhã.