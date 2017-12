Seleção Sub-17 goleia Portugal A seleção brasileira Sub-17 goleou Portugal por 5 a 0 neste domingo, em partida válida pela segunda rodada do grupo C do mundial da categoria, que está sendo realizado na Finlândia. O Brasil abriu a contagem aos 20 minutos do primeiro tempo com gol de Léo. No segundo tempo, aos 8 minutos, Abuda ampliou para 2 a 0. Ederson fez o terceiro de pênalti aos 23; Evandro marcou aos 32 e Thyago fez 5 a 0 a quatro minutos do final. Pelo Grupo D, disputado en Lahti, a seleção dos Estados Unidos teve muita dificuldade, mas venceu Serra Leoa, de virada. Os africanos abriram o marcador com Alimamy Sesay, aos 32 minutos. Os americanos empataram aos 45 do primeiro e só conseguiram virar o jogo no último minuto do segundo tempo.