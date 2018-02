Seleção sub-17 pega Argentina na estréia do hexagonal Tentando apagar a má campanha da primeira fase, a seleção brasileira sub-17 estréia hoje contra a arqui-rival Argentina no hexagonal final do Sul-Americano da categoria, torneio que está sendo realizado no Equador. A seleção, que vem de derrota para os donos da casa (5 a 4), se classificou em terceiro lugar o Grupo A, atrás de Peru e Equador, as duas equipes que venceram o Brasil na chave. No hexagonal, os quatro primeiros colocados garantem vaga no Mundial da Coréia do Sul, que acontecerá no meio do ano. O técnico Edgar Pereira aposta em Lulinha, jogador do Corinthians. Um dos destaques da Seleção, ele é o artilheiro da competição, com sete gols. Mas o desempenho do time brasileiro, entretanto, tem tirado o sono do treinador. O treinador não ficou satisfeito com os resultados até agora. A Argentina, ao contrário, chega invicta e embalada pelo primeiro lugar do Grupo B. Foram duas vitórias e dois empates. As duas equipe farão na cidade de Ibarra o confronto mais esperado da competição. Nos dois outros jogos da primeira rodada do hexagonal, o anfitrião Equador recebe a Colômbia e tem na torcida seu maior trunfo. A outra partida será entre Peru e Venezuela, as duas seleções menos cotados para o ir ao Mundial da Coréia.