Seleção Sub-17 se apresenta no Rio Se apresentaram, nesta segunda-feira, no Rio, os jogadores da seleção brasileira sub-17 que vão disputar o 9º Campeonato Sul-Americano da categoria, no Peru, entre 2 e 18 de março. O técnico Sérgio Farias convocou 20 atletas, que irão se preparar para a competição na concentração da seleção na Granja Comary, em Teresópolis. Apenas o zagueiro Dalbelo, que atua no Udinese, da Itália, chegará hoje ao Rio.