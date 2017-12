Seleção Sub-17 vence e está na final Com dois gols do atacante Abuda, a seleção brasileira derrotou a Colômbia por 2 a 0, nesta quarta-feira, e garantiu vaga na final do Mundial Sub-17, disputado na Finlândia. Os gols foram marcados aos 16 do primeiro tempo e aos 27 da etapa complementar. Agora, o Brasil aguarda na decisão do título o vencedor do jogo entre Espanha e Argentina.