Seleção Sub-20 busca a classificação O futebol "moleque" que dá espetáculo e não tem medo de atacar volta a campo nesta quarta-feira, às 16h40 (horário de Brasília), na cidade de Córdoba, na Argentina. Trata-se da seleção brasileira Sub-20, que precisou de apenas uma apresentação, contra a Alemanha (2 a 0), para encantar, chamar a atenção dos técnicos adversários e despontar como grande favorita à conquista do Mundial da categoria, pela quarta vez em sua história. A "vítima" será o Iraque. Comandados por Carlos César, os jogadores da Sub-20 estão "dando uma aula" aos atletas da seleção adulta. Atuando no esquema 3-5-2 - o mesmo que deve ser imposto por Luiz Felipe Scolari -, eles recuperaram o respeito perdido pelo time principal após os desastres contra Equador (0 x 1), Peru (1 x 1), Canadá (0 x 0), Japão (0 x 0) e Austrália (0 x 1). Com habilidade, velocidade e apenas três toques na bola, saem da defesa e chegam com facilidade ao ataque. A alegria brasileira está de volta, assim como a confiança do treinador, e isso deixou os técnicos adversários preocupados. "É quase impossível vencer o Brasil", afirmou Paul James, técnico do Canadá, adversário da última rodada. "Eles têm muita habilidade. Pelo menos, os meus atletas vão ganhar experiência enfrentando-os." Nesta quarta-feira, o Brasil pode definir a sua classificação para a próxima fase do Mundial. Com três pontos no grupo B, situação idêntica a do Iraque, uma vitória garantiria antecipadamente a vaga aos brasileiros. Isso se o jogo preliminar, entre Canadá e Alemanha, que ainda não pontuaram, terminar empatado. "Vamos partir com tudo para cima do Iraque, para garantirmos a vaga com antecedência", afirmou Carlos César. O treinador tem apenas uma dúvida na escalação da equipe. Júlio Baptista, recuperado de contusão, pode ganhar a posição de Léo. Outra favorita ao título também pode passar às oitavas-de-final. Pelo grupo A, com sede em Buenos Aires, a anfitriã da competição, a Argentina, se classifica com uma vitória diante do Egito. Antes, Jamaica e Finlândia buscam a primeiro triunfo. Completam a rodada, pelo grupo C, em Mendoza, Ucrânia e China, ambos com três pontos; e Chile e Estados Unidos, que ainda não pontuaram.