Seleção Sub-20 chama dois ?estrangeiros? O técnico da seleção brasileira sub-20, Marcos Paquetá, convocou nesta terça-feira dois jogadores que atuam no futebol do exterior para a disputa do Mundial da categoria, entre 27 de novembro e 19 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos. O treinador escolheu o lateral-direito Daniel, do Sevilla (Espanha), e o zagueiro Alcides, do Shalke 04 (Alemanha). No dia 4 de novembro, ele vai chamar os 18 atletas que jogam no Brasil. Paquetá enviou à Fifa uma lista de 30 jogadores que podem ser convocados. Destes, só poderá contar com 20 no Mundial. Dentre os nomes selecionados, estão os do meia Diego e do atacante Robinho, ambos do Santos. O treinador vive a expectativa de poder convocá-los, mas o fato de o time paulista estar disputando o título do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro deve atrapalhar seus planos.