Seleção sub-20 chega a Ponta Porã para o Sul-Americano Depois dos treinamentos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a seleção brasileira sub-20 embarcou na última quarta-feira, de ônibus, para Ponta Porã, na divisa com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, uma das sedes do Sul-Americano da categoria, que classificará duas seleções para a Olimpíada de 2008. Ao todo, foram 4h40 de viagem. O primeiro adversário dos brasileiros será o Chile, no domingo, às 20h50 de Brasília. Por esse motivo, o técnico Nélson Rodrigues quer aproveitar esta quinta-feira para definir o melhor esquema tático para a seleção. "Temos várias imagens dos chilenos. Montaremos o nosso trabalho de acordo com as observações feitas pelo departamento técnico." O treinador aposta na velocidade e habilidade de alguns jogadores, como Lucas, do Grêmio, e Alexandre Pato, do Inter. Mesmo assim, para evitar surpresas, todo o elenco participará de um treinamento especial na véspera da estréia, onde será focado as bolas paradas e algumas jogadas ensaiadas. Todos os jogos do grupo brasileiro no Sul-Americano acontecerão em Juan Caballero. Além do Chile, os outros adversários serão o Peru, a Bolívia e o Paraguai. A fase final da competição acontecerá entre os dias 19 e 28 de janeiro, na capital Assunção.