Seleção Sub-20 chega ao Rio neste domingo Os jogadores que participaram da conquista do tetracampeonato mundial na categoria sub-20, nos Emirados Árabes, na sexta-feira, desembarcam neste domingo pela manhã, no Aeroporto Tom Jobim, no Rio. Mas, para quatro jogadores, o meia Dudu Cearense (Vitória/BA), o atacante Dagoberto (Atlético-PR), o meia Nilmar e o atacante Daniel Carvalho (Internacional), as férias serão resumidas a cinco dias, já que no dia 26 eles se apresentarão ao técnico da seleção sub-23, Ricardo Gomes, para a preparação à disputa do Pré-Olímpico do Chile, a ser realizado entre os dias 7 e 25 de janeiro. O treinador destacou a habilidade dos quatro e a importância que tiveram na conquista.