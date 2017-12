Seleção Sub-20 decide poupar clubes A exemplo do que Carlos Alberto Parreira fez na seleção principal, o técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Marcos Paquetá, decidiu ?poupar? os clubes que estão na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B e não convocou para o mundial da categoria, os jogadores que atuam no Palmeiras e Botafogo. O técnico deixou de fora três jogadores do Palmeiras que eram dados como certos na lista - o zagueiro Gláuber, o meia Diego Souza e o atacante Vágner Love. Do Botafogo, ficou de fora o centroavante Leandrão, que também estava cotado. Segundo a comissão técnica, jogadores destes dois times podem ser convocados ?mais para frente?. O Mundial Sub-20 será disputado entre 27 de novembro e 19 de dezembro, nos Emirados Árabes. A competição será disputada por 24 equipes divididas em seis grupos de quatro. O Brasil está no grupo C, ao lado de Canadá, República Checa e Austrália. A estréia do Brasil será no dia 28 de novembro, contra o Canadá. No dia 1º de dezembro joga contra a República Checa e no dia 4 de dezembro encerra a participação na primeira fase contra a Austrália. Confira a lista de convocados: Goleiros Fernando Henrique (Fluminense) Jefferson (Botafogo) Andrey (Grêmio) Zagueiros Alcides (Schalke 04) Adaílton (Vitória) Gabriel (Ponte Preta) Renato (Goiás) Laterais Daniel (Sevilha) Coelho (Corinthians) Adriano (Coritiba) Meio-campistas Leandro (PSV Eindhoven) Dudu (Vitória) Atacantes Daniel Carvalho (Inter) Dagoberto (Atlético-PR) Kléber (São Paulo)