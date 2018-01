Seleção sub-20 é convocada para três dias de treinos O técnico da seleção brasileira sub-20, Nelson Rodrigues, convocou 23 jogadores para um período de três dias de treinamento visando a disputa do Campeonato Mundial da categoria, em julho, no Canadá. Os jogadores ficarão concentrados de 7 a 10 de maio na Granja Comary, em Teresópolis. Rodrigues optou por poupar os jogadores que estão disputando a Copa Libertadores da América, como o lateral-esquerdo Carlinhos, do Santos, e o volante Lucas, do Grêmio, capitão do título do Sul-Americano, em janeiro, no Paraguai. Alexandre Pato, destaque daquela conquista, foi chamado. A relação conta ainda com 12 jogadores que não atuaram no torneio. Confira a lista completa de convocados: Goleiros Cássio (Grêmio) Muriel (Internacional) Laterais Amaral (Palmeiras) Eduardo Ratinho (Corinthians) Everton (Corinthians) Carlão (Coritiba) Zagueiros David (Palmeiras) Luizão (Cruzeiro) Breno (São Paulo) Marcelo (Santos) Meio-campistas Roberto (Atlético-PR) Marcelo Oliveira (Paulista) Nilton (Corinthians) Marcone (Bahia) Leandro Lima (São Caetano) Everton (Paraná) Pedro Ken (Coritiba) Sérgio Mota (São Paulo) Atacantes Alexandre Pato (Internacional) Marcelinho (São Caetano) Diogo (Portuguesa) Guilherme (Cruzeiro)