Seleção Sub-20 está pronta, diz treinador A seleção brasileira sub-20 realizou nesta quarta-feira um treino de reconhecimento do gramado no Estádio Al-Harly Club, onde a equipe estréia, sexta-feira, contra o Canadá, no Campeonato Mundial da categoria, nos Emirados Árabes, em Dubai. A competição começa nesta quinta-feira com a partida entre os donos da casa e a Eslováquia. A final está prevista para o dia 19 de dezembro. Brasil, Argentina e Espanha são os favoritos ao título, na disputa que reunirá 24 equipes, distribuídas por seis grupos. A seleção está no C, ao lado de canadenses, thecos e australianos, com sede em Dubai. Os dois primeiros de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados, se classificam à próxima fase. O técnico da seleção, Marcos Paquetá, não escondeu sua euforia com a equipe. O treinador explicou que sua alegria vem da maneira como os jogadores absorveram seus ensinamentos. O desempenho dos atletas em campo também tem sido elogiado pelo treinador, que comandou um jogo-treino contra uma equipe local, em Ras Al Khaimah. A seleção venceu por 4 a 2, com três gols do atacante Daniel Carvalho, do Internacional. ?Estamos prontos. A preparação da equipe foi boa e os jogadores estão motivados. Todos estão alegres e tranqüilos?, disse o técnico da seleção sub-20. ?Agora, não podemos bobear. Precisamos entrar em campo decididos e cientes do que devemos fazer.?