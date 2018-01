Seleção Sub-20 estréia no Sul-Americano A seleção brasileira estréia nesta sexta-feira no Campeonato Sul-Americano Sub-20, contra o Equador, às 22h10 (horário de Brasília), em Bogotá, na Colômbia - a ESPN Brasil transmite ao vivo. O time treinado por Renê Weber quer manter a hegemonia do Brasil na América do Sul. Desde a primeira edição do Sul-Americano, em 1954, a seleção brasileira, que é a atual campeã mundial da categoria, ganhou oito títulos. O Uruguai foi a equipe que mais conquistou títulos depois dos brasileiros: sete. A atual campeã, Argentina, só ganhou quatro vezes na história. "O Sul-Americano é tão ou mais difícil do que o Mundial porque a rivalidade é imensa e a técnica de alguns rivais é similar à nossa", afirmou Renê Weber, que destaca ainda o progresso do Equador, com uma forte marcação e um perigoso contra-ataque. Os destaques do time brasileiro são o meia/ala Fernandinho, do Atlético-PR, e o zagueiro Leonardo, do Santos, além da dupla de ataque do Inter, Diego e Rafael Sóbis. Os quatro primeiros colocados do Sul-Americano se classificam para o Mundial de junho, na Holanda. Além do jogo do Brasil, Uruguai e Paraguai jogam nesta sexta-feira, às 20 horas de Brasília.