Seleção Sub-20 goleia Botafogo A seleção brasileira Sub-20 goleou os juniores do Botafogo por 5 a 0, neste sábado, em Teresópolis, em jogo preparatório para o Campeonato Sul-Americano da categoria, que começa no dia 4, no Uruguai. O destaque foi o atacante William, do Santos, que fez dois gols. Os outros foram marcados pelo atacante Daniel Carvalho, do Inter-RS, pelo volante Hélton, do Grêmio, e pelo atacante Dagoberto, do Atlético-PR.