Seleção Sub-20 mantém programação Mesmo com o adiamento pela Fifa do Mundial Sub-20 nos Emirados Árabes, a princípio, a programação da seleção na Ásia está mantida, de acordo com o supervisor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Américo Faria. Ele lembrou que a entidade possui contratos assinados que dificilmente deixarão de ser cumpridos. ?Para tomarmos a decisão final precisamos ser comunicados pela Fifa. Mas, com o adiamento confirmado, ainda temos contratos a cumprir na Ásia que não podem ser ignorados", explicou Faria. ?É claro que não faremos nada para colocar em risco nossos atletas ou toda a delegação." Antes de o Mundial ser cancelado, durante uma reunião do Comitê Executivo da Fifa, nesta quinta-feira, em Zurique, na Suíça, a programação da seleção estabeleceu a participação da equipe em um torneio na Malásia, além de um amistoso nos Emirados Árabes. A ameaça de guerra entre Estados Unidos e Iraque foi o principal motivo que levou a entidade máxima do futebol a adiar a competição, já que o país árabe fica a menos de 1.500 km da capital iraquiana, Bagdá. A delegação brasileira viajou na manhã de quarta-feira e nesta quinta desembarcou na Malásia. O torneio, que ainda terá a Coréia do Sul, China e a seleção local, está previsto para começar no dia 13 e terminar no dia 16. Já o amistoso nos Emirados Árabes havia sido programado para o dia 20, contra o selecionado de Ras Al Khaimah. ?Salvo alguma decisão da diretoria da CBF, a tendência é a de que joguemos o torneio malaio, o amistoso e depois voltemos para casa", disse o supervisor da seleção. ?Não podemos simplesmente ignorar os contratos, a não ser por uma questão de segurança. Acredito que nesta sexta-feira já tenhamos a decisão final." O Brasil estava no Grupo C do Mundial e estrearia na competição dia 26, contra o Canadá. Os outros jogos seriam contra a República Tcheca, no dia 29, e a Austrália no dia 1º de abril.