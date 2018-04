Seleção sub-20 passa por testes físicos para o Sul-Americano

A seleção brasileira sub-20 deu continuidade à preparação para o Sul-Americano do Uruguai, que acontecerá em janeiro. Neste sábado pela manhã, os jogadores foram submetidos a exigentes testes físicos no gramado da Granja Comary, em Teresópolis, no Rio. Foram feitos trabalhos de impulsão vertical, velocidade e resistência.

O desempenho dos atletas deixou o fisiologista da seleção, Alessandro Fromer, satisfeito. "O teste desta manhã teve o objetivo de identificar como chega cada atleta para a preparação. Com os resultados, e junto à comissão técnica, traçamos um plano de treinamento individual para cada um deles", explicou.

Durante a atividade, o técnico Alexandre Gallo já pôde contar com Thiago Maia, convocado na última sexta-feira para a vaga do vetado Matheus Biteco. O grupo ficará na Granja Comary até o dia 12 de janeiro, quando viaja para o Uruguai. A estreia acontecerá no dia 15, contra o Chile.