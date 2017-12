Seleção Sub-20 prejudica São Paulo O São Paulo não pretende ceder o volante Alê para a seleção brasileira Sub-20. O jogador foi convocado nesta quinta-feira e deverá se apresentar segunda em Teresópolis, para uma semana de treinamentos visando um torneio amistoso em Miami, de 15 a 21 de novembro, contra Honduras, México e Estados Unidos. Além de Alê, foram chamados Diego Tardelli, Fábio Santos e o goleiro Bruno Alegria do elenco são-paulino. Uma reunião entre o técnico Leão e Juvenal Juvêncio, diretor de futebol do clube, marcada para acontecer nesta sexta-feira, definirá a atitude que será adotada pelo São Paulo. ?Nós temos um bom diálogo com a CBF e sempre é possível pedir a dispensa de um ou dois jogadores, quando se convoca quatro, como foi dessa vez. Vamos ver o que o Leão pede, mas o Alê deve ser um deles. Ele tem sido nosso titular?, disse Juvenal Juvêncio. No período entre 8 e 21 de novembro, o São Paulo jogará contra Vasco (dia 14, no Rio) e Juventude (dia 21, em São Paulo). Leão luta ainda com outros problemas. No domingo, contra o Botafogo, não terá o zagueiro Rodrigo e o volante Renan, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Alex, na zaga, e César Sampaio, no meio, são as opções. O que não se pode esperar nessa partida é um ritmo como aquele que foi imposto diante do São Caetano. ?Aquele foi um jogo atípico, para esquecer, com muitas particularidades. Não dá para jogar daquela forma o tempo todo?, explicou o preparador físico Carlinhos Neves.