Seleção sub-20 rouba a cena nos treinos da Granja Comary

Sem Kaká e Ronaldinho Gaúcho e ainda à espera de Robinho, a seleção brasileira dispõe apenas do meia Diego como referência do grupo que treina na Granja Comary para a Copa América. A falta de craques na equipe principal contrasta com o potencial da seleção sub-20, também em atividade na Granja, e em fase final de preparação para a disputa do Mundial da categoria, no Canadá. Não foi por acaso que Alexandre Pato, do Internacional, Renato Augusto, do Flamengo, e William, o camisa 10 do Corinthians, dividiram com Diego a atenção de centenas de crianças e adolescentes enquanto as duas seleções realizavam atividades físicas nos campos de treinamento. A platéia juvenil, localizada atrás dos alambrados do condomínio, demonstrou que os atletas da sub-20 têm mais crédito que muitos dos convocados por Dunga. Ouviam-se gritos de Diego e Pato, embora o atacante do Inter estivesse em um campo mais afastado. Depois, foi a vez de Renato Augusto ser aplaudido à distância. Houve ainda o reconhecimento a William por um torcedor com a camisa do Corinthians. A seleção sub-20 ainda terá os reforços de Carlos Eduardo e Lucas, dois jogadores talentosos e nesta quarta envolvidos com a primeira partida da decisão da Taça Libertadores, entre Grêmio e Boca Juniors. "Meu sonho é subir aquela rampa [que dá acesso ao treino do time de Dunga] o mais rápido possível. Vou ter que trabalhar muito", disse o meia William, que se autodefine como rápido, habilidoso, bom no passe e forte nas arrancadas. "Meu ídolo é o Ronaldinho Gaúcho, é com quem me identifico mais." Integrar o grupo principal da seleção passou a ser um dos objetivos do atacante Alexandre Pato. O caminho mais curto, afirmou ele, será conquistando títulos. "Vencer o Mundial sub-20, ser campeão outras vezes pelo Inter, e seguir fazendo currículo. Eu acho que essa é a receita." Pato, campeão do mundo pelo clube gaúcho, repete a delicadeza de seu toque de bola ao rebater a idéia de que já seria um ídolo dos torcedores do Inter. "Essa posição pertence ao Fernandão e ao Iarley [seus colegas de clube]." Com jeito mais desenvolto, em parte pela freqüência com que atua no Flamengo, Renato Augusto ainda não manteve contato com os vizinhos da seleção - até porque a equipe sub-20 está hospedada num hotel de Teresópolis e não nos alojamentos da Granja. Ele acredita que chegará logo à seleção principal. "Basta eu continuar me dedicando no Flamengo, sempre com seriedade, para estar no caminho certo." O Mundial sub-20 começa em 30 de junho. Até lá, o técnico Nelson Rodrigues contará com Carlos Eduardo e Lucas e a torcida particular de Dunga, com quem conversou na manhã desta quarta. E partiu de Dunga a iniciativa de caminhar até o local dos treinos da sub-20 para apertar a mão de Alexandre Pato e de outros jogadores.