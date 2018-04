Seleção sub-20 se apresenta sem os jogadores do São Paulo

A seleção brasileira sub-20 se apresentou nesta segunda-feira ao seu novo treinador. Faltando três semanas para o início do Mundial da categoria, Rogério Micale assumiu o comando do time, em substituição a Alexandre Gallo, demitido na sexta-feira. Como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já havia submetido a lista de convocados de Gallo à Fifa, o ex-treinador do sub-20 do Atlético Mineiro vai trabalhar com um grupo que ele não escolheu.

Apesar de ainda precisar fazer cortes até chegar à lista de 23 jogadores que ficarão disponíveis no Mundial, Micale aceitou liberar o zagueiro Lucão e o meia Gabriel Boschilia, que só deverão se apresentar na quinta-feira.

O defensor foi titular do São Paulo na primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores e deve ser mantido na equipe que vai visitar o Cruzeiro na quarta-feira. Já Boschilia teve boa atuação entrando no segundo tempo do jogo de ida, no Morumbi. Se o São Paulo avançar, eles não jogam as quartas de final.

O Cruzeiro também teve um jogador convocado para a seleção sub-20, o atacante reserva Judivan, mas optou por retirá-lo da lista de inscritos para a Libertadores antes das oitavas de final, uma vez que só poderia contar com ele em um dos possíveis jogos até a semifinal.