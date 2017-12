Seleção Sub-20 vai pegar a Eslováquia Mesmo com a derrota para a Austrália, por 3 a 2, a seleção brasileira sub-20 se classificou para as oitavas-de-final do Mundial da categoria, nos Emirados Árabes, nesta quinta-feira, em Dubai. Segundo lugar no grupo C, com quatro pontos, o Brasil vai enfrentar a Eslováquia, segunda colocada do Grupo A, na próxima fase, terça-feira, em Sharjah, no Al-Sharjah Stadium, às 12h (horário de Brasília). "Foi o preço que pagamos pelo pouco tempo que tivemos de preparação", observou o técnico da seleção, Marcos Paquetá, após a derrota para os australianos. Desde que assumiu o cargo de treinador da equipe, ele disputou cinco partidas. Para se classificar em segundo, a seleção foi beneficiada com a vitória do Canadá sobre a República Tcheca, por 1 a 0, também nesta quinta. Com os resultados, os australianos ficaram em primeiro lugar na chave, com sete pontos, os canadenses, em terceiro, somaram três, e os tchecos, dois. Contra os australianos, a seleção apresentou um futebol irregular, deixando visível que as modificações feitas pelo técnico Marcos Paquetá no time titular não produziram resultados satisfatórios. A improvisação de Coelho no lateral-esquerda no lugar de Adriano e a entrada do meia Jardel na vaga de Carlos Alberto foram prejudiciais ao time, que sentiu a falta de jogadas pela lateral do campo. Mesmo atuando mal, a seleção conseguiu ter maior posse da bola contra um adversário que optou por exercer uma forte marcação e saídas rápidas nos contra-ataques. Mas, os australianos foram premiados por demonstrar maior eficiência nas finalizações. Aos 30 minutos, o atacante Anthony Danze inaugurou o marcador, ao aproveitar um rebote dentro da área brasileira e chutar cruzado no canto direito do goleiro Fernando Henrique. Seis minutos depois, os australianos foram premiados com a falta de sorte do Brasil. Um chute do meia Justin Wells acertou a bola na trave, depois as costas de Fernando Henrique, e sobrou livre para Danze novamente marcar. Logo a 1 minuto do segundo tempo, os australianos dificultaram a reação da seleção ao marcar o terceiro gol. Em uma falha da defesa brasileira, Alex Brosque tocou para seu companheiro de ataque, Spase Dilevski, chutar no canto direito de Fernando Henrique. "Tentei animar e ajustar tecnicamente o time durante o intervalo, mas sofremos um gol logo no início do segundo tempo", disse o técnico da seleção. "Infelizmente não reagimos rapidamente." A reação da seleção começou faltando 15 minutos para o término da partida, com o gol do meia Juninho que chutou forte, por cobertura, da intermediária. Mesmo perdendo por uma diferença de dois gols, os jogadores brasileiros mantiveram o ritmo e seguiram pressionando os australianos que, eficientes na marcação, anulavam os ataques da seleção. Mas, aos 42 minutos, o meia Dudu Cearense, dentro da área, recebeu um passe do lateral-direito Daniel, ajeitou a bola no peito e chutou forte de esquerda, marcando um belo gol. "Jogamos muito bem, mas com três gols em desvantagem no placar era difícil conseguirmos a vitória, mas fomos tentando e por sorte marcamos dois gols. Futebol é assim mesmo", frisou Paquetá. Outros classificados - Pelo grupo A, Burkina Fasso terminou como líder ao empatar sem gols com os Emirados Árabes, e a outra classificada foi a Eslováquia que superou o Panamá, por 1 a 0. No grupo B, a Argentina confirmou a primeira posição ao vencer Mali, por 3 a 1, e, a Espanha, com a vitória sobre o Usbequistão, por 1 a 0 , ficou com a segunda vaga. JOGOS DE SEXTA - Com as seis partidas programadas para esta sexta-feira serão conhecidos mais seis classificados, além dos quatro melhores terceiros colocados entre os seis grupos, que avançarão à oitava-de-final. No grupo D se enfrentam: Colômbia x Inglaterra e Egito x Japão. No grupo E: Arábia Saudita x Costa do Marfim e Irlanda x México. E pelo grupo F: Paraguai x Alemanha e Estados Unidos e Coréia do Sul.