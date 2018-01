Seleção Sub-20 vai treinar na Granja A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou hoje a programação da seleção sub-20, que vai disputar o Mundial da categoria, nos Emirádos Árabes, entre os dias 25 de março e 16 de abril. A convocação acontece no dia 25 de fevereiro e a apresentação ocorre no dia 3 de março. Até o dia 5 de março, a seleção sub-20 treina na Granja Comary, em Teresópolis. Em seguida, viaja para a Malásia, onde disputará um torneio com a seleção local, a China e a Coréia do Sul. E, no dia 20, a delegação embarca rumo aos Emirádos Árabes. Desde o início do Mundial, em 1977, o Brasil já conquistou por três vezes o título: 1983, no México; 1985, na extinta União Soviética, e em 1993, na Austrália.