Seleção Sub-20 vence na despedida A Seleção Brasileira Sub-20 venceu o América, por 1 a 0, nesta quinta-feira à tarde, no Estádio Édson Passos, em Mesquita (RJ), no último amistoso antes do embarque no sábado para a Colômbia, onde disputará o Campeonato Sul-Americano, entre os dias 13 e 6 de fevereiro. O gol da vitória foi marcado pelo meia Renato, do Atlético-MG. O técnico da seleção brasileira sub-20, Renê Weber, está entusiasmado com a equipe, principalmente, pelos resultados demonstrados nos treinos realizados na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana. O treinador lembrou que o fato de alguns atletas já atuarem entre os profissionais em seus clubes ajudou o time a superar a falta de experiência de outros jogadores. "Temos um grupo de talentoso que, apesar da jovialidade, demonstra experiência. Vários jogadores atuaram no Campeonato Brasileiro do ano passado", destacou o técnico da seleção sub-20. Atual campeão mundial sub-20, o Brasil tentará conquistar na Colômbia o seu nono título. As quatro primeiras equipes da competição assegurarão uma vaga para a disputa do Mundial da Holanda, neste ano. E a tendência é a de que o time da estréia contra o Equador, no dia 14, seja formado por Renan (Internacional); Rodrigo (Atlético-MG), Edcarlos (São Paulo), Leonardo (Santos) e Rafael (Coritiba); Roberto (Guarani), Alê (São Paulo), Renato (Atlético-MG) e Evandro (Atlético-PR); Diego Barcelos (Internacional) e Rafael Sobis (Internacional).