Seleção Sub-20 vence o Equador Dois gols do meio-campista Cleiton, aos 15 e aos 39 minutos do segundo tempo, salvaram a vida da seleção brasileira sub-20, na noite deste sábado em Maldonado, no Uruguai. O triunfo por 2 a 0 contra o Equador manteve o Brasil em segundo lugar no hexagonal final do Sul-americano da categoria, que classifica quatro equipes para o Mundial que será disputado a partir do dia 25 de março, nos Emirados Árabes Unidos. O goleiro brasileiro, Jefferson, defendeu um pênalti cobrado por Roberto Mina aos 43 minutos da primeira etapa. A infração tinha sido marcada após uma entrada dura do zagueiro André Bahia em cima do equatoriano Félix Borja. Com o resultado, a equipe brasileira precisa de apenas um empate diante do Uruguai na próxima terça-feira, para se classificar. Os outros jogos da última rodada terão os confrontos de Argentina x Colômbia e Paraguai x Equador. A Argentina garantiu a vaga na rodada de hoje, ao empatar com o Paraguai em 1 a 1. O outro jogo da noite teve a vitória da Colômbia por 2 a 1 frente ao time da casa, o Uruguai. A classificação do hexagonal tem a Argentina em primeiro lugar, com oito pontos, seguida de Brasil e Colômbia com sete, Paraguai com seis, Uruguai com quatro e na lanterna vem o Equador, que ainda não pontuou na fase final. Brasil: Jefferson, Daniel, Alcides (Gláuber), André Bahia e Dudu; Jean, Cleiton, Daniel Carvalho e Carlos Alberto (Jussiê); Elton (Juninho) e Willian. Equador: Julio Eche, Luis Checa, Jairo Campos, Juan Guerron e Oswaldo Tilson; Luis Velasco, José Aguirre, César Barre e Joffre Guerron (Javier Caicedo); Félix Borja e Roberto Mina. Árbitro: Jorge Larrionda (Uruguai)