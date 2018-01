Seleção sub-20 viaja para o Uruguai A seleção brasileira sub-20 têm chegada prevista para o final da noite de hoje no Uruguai, onde defenderá o título do Campeonato Sul-americano da categoria. O Brasil está no grupo A, com Uruguai, Bolívia, Equador e Peru, contra quem estréia no torneio, sábado, em Montevidéu. Milan, Roma e Juventus enviaram observadores, à busca de revelações.