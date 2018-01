Seleção Sub-21 decide título amanhã A seleção brasileira Sub-21 decide nesta sexta-feira o título do Torneio de Toulon, contra a Itália. A equipe italiana conquistou a vaga na final ao derrotar na quarta-feira o Japão, por 2 a 0, no estádio Scaglia de La Seyne. O time do Brasil, dirigido pelo técnico Marcos Paquetá, está invicto na competição.