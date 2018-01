Seleção sub-21 vence China em Toulon A seleção brasileira sub-21 venceu nesta quarta-feira sua segunda partida no Torneio de Toulon, na França. A equipe do técnico Marcos Paquetá derrotou a China por 3 a 1 e lidera o Grupo A. No primeiro confronto, segunda-feira, o Brasil goleou a Polônia por 4 a 0. Ainda nesta quarta-feira, a seleção portuguesa empatou com os poloneses por 1 a 1.