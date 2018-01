Seleção Sub-23 busca 3º lugar amanhã A seleção brasileira Sub-23 disputa nesta sexta-feira, às 12h15 (horário de Brasília), o terceiro lugar do Torneio Internacional do Catar. O adversário da equipe será a Alemanha. Egito e Japão disputarão a decisão. O time brasileiro, comandado pelo técnico Ricardo Gomes, ficou fora da decisão do título mesmo estando invicto. A seleção olímpica perdeu a vaga na final para o Egito, com quem empatou por 1 a 1, no saldo de gols. A equipe vem de uma vitória sobre a China, por 3 a 2, no último jogo da fase de classificação, realizado no estádio Al-Etehad, em Doha. O time de Ricardo Gomes usou o Torneio Internacional como uma preparação para o Pré-Olímpico e, se conquistar a classificação, disputará os Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia, no ano que vem.