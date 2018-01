Seleção Sub-23 convoca "estrangeiros" O técnico da seleção brasileira sub-23, Ricardo Gomes, convocou hoje dois jogadores que atuam no exterior - o volante Thiago Motta (Barcelona) e o atacante Ewerthon (Borússia Dortmund) - para a disputa da Copa Ouro, em julho, no México e Estados Unidos. Na próxima semana, ele vai completar a lista de atletas relacionados para o torneio. A Copa Ouro será realizada entre 12 e 27 de julho nas cidades de Boston, Miami e Cidade do México. A seleção Sub-23 terá como sede a capital mexicana, ao lado da seleção da casa e Honduras. A estréia brasileira será no dia 13, contra o México. Dia 15, enfrenta Honduras. A competição não é oficializada pela Fifa e isso pode atrapalhar a liberação dos atletas das equipes que atuam no Brasil.