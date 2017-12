Seleção Sub-23 deixa técnico entusiasmado O Corinthians que se cuide no amistoso contra a Seleção Brasileira sub-23, neste sábado, em São José do Rio Preto. O time de Ricardo Gomes parecia uma máquina no coletivo desta sexta-feira, no estádio Benedito Teixeira. A qualidade do treino deixou o treinador entusiasmado. "Se eles jogarem como treinaram hoje, não quero nem o segundo jogo (contra o Santos). Pego o meu boné e vou lá na arquibancadas, aplaudir a rapaziada", sintetizou Ricardo. O time que começou como titular é o que deve jogar sábado: Gomes; Maicon, Alex, Edu Dracena e Maxwell; Paulo Almeida, Fábio Rochembach, Paulinho e Marcinho; Robinho e Nilmar. O destaque do time foi Nilmar, que marcou dois gols na vitória dos titulares, por 3 a 1. O terceiro foi de Paulinho, que também teve um ótimo desempenho. Carlos Alberto, que fez um topete igual de Ronaldinho Fenômeno na Copa, anotou o gol dos reservas. Ricardo Gomes não se cansou de elogiar a qualidade do grupo. "Assim fica fácil, é mole para o treinador. Você dá quatro ou cinco instruções e a coisa sai do jeito que você quer". No segundo tempo, Gomes trocou Paulo Almeida por Thiago Motta, Marcinho por Wendell e Robinho por Marcel. O desempenho não caiu. Depois do coletivo, o técnico resolveu até antecipar uma tendência sobre a escalação da equipe. "Vou esperar até amanhã (13) mas a tendência é a de jogar o time que começou o treinamento". O técnico também abriu a possibilidade de aproveitar Thiago Motta, com chances até de ser o capitão no jogo contra o Corinthians. "O capitão não chega a ser uma preocupação porque o posto já tem dono: é o Kaká. Como ele não está aqui, vou ter de escolher um substituto para esses dois jogos". Além de citar Thiago Motta (?pode ser, se ele jogar?), Ricardo Gomes lembrou Alex, Edu Dracena e Marxwell como prováveis candidatos ao posto de capitão. "Felizmente, nesse grupo, tenho várias jogadores com esse perfil. Só não acho bom ser um atacante. Normalmente o atacante leva muita pancada, reclama muito". A Seleção também está levando muito a sério esses dois amistosos no Brasil - contra o Corinthians e contra o Santos, terça-feira, na Vila Belmiro. Os jogadores falam em não poupar os adversários. "Quanto mais gols a Seleção fizer, melhor. Se for goleado, azar do Corinthians", resume o atacante Marcel. "A Seleção não pode poupar nenhum adversário. Tem que jogar para ganhar", acrescenta Fábio Rochembach. Só o técnico Ricardo Gomes deu um sinal de alerta em relação ao Corinthians. "Temos que respeitar a tradição do Corinthians. O time passou por dificuldades mas já está se recuperando. Ganhou do Goiás, que era a sensação do segundo turno. A Seleção não vai encarar o amistoso como um jogo-treino. Para nós, é jogo mesmo".