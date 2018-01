Seleção Sub-23 deve jogar só em outubro Ricardo Gomes sonhava com quatro amistosos para a seleção Sub-23 até dezembro, quando reunirá o grupo que disputará o Pré-Olímpico no Chile entre 9 e 25 de janeiro, mas já está se contentando com apenas um jogo, provavelmente dia 11 de outubro. "Esta é a data em que a CBF está trabalhando para conseguir um amistoso aqui no Brasil. Fora isso, talvez tenhamos um jogo em dezembro", disse o treinador. Se sair o amistoso de outubro, ele chamará apenas jogadores que atuam no Brasil. "Não vamos nos queimar com os clubes europeus. E será uma chance para testar outros jogadores", explicou Ricardo Gomes. Desde a Copa Ouro, três de seus titulares foram vendidos para a Europa: Kaká (Milan), Luisão (Benfica) e Júlio Baptista (Sevilla). Para Ricardo, esse exôdo não chega a ser um problema. "Quando o jogador vai para um time bom, ele só tem a crescer. Só é ruim se for para uma equipe fraca ou para um país em que seja difícil observá-lo. É o caso do Nadson, que foi para a Coréia." O campo de observação do treinador aumentou muito neste Brasileiro, porque vários clubes estão recorrendo a garotos. "É o caso do Corinthians, do Atlético Paranaense, do Guarani, do Vasco...", lembrou. Ele também está de olho em um zagueiro que joga em Portugal. "É um jogador que está despontando bem, mas não vou dizer o nome." Em contatos com a imprensa portuguesa, a Agência Estado apurou que pode ser Pepe, zagueiro de 20 anos e 1,86 m do Marítimo - líder do Campeonato Português com nove pontos em três jogos. O jogador vem atuando bem e esteve nos planos do Sporting e do Galatasaray antes do início da temporada.